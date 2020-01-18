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Разумков розповів про долю ринку землі: він відкриється не одразу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня УНН. Наразі є ще багато невирішених питань у законопроекті про ринок землі, проте, як тільки законопроект буде готовий – він надійде до сесійної зали Верховної Ради України, однак і після цього – ринок запрацює не одразу. Про це розповів голова ВРУ Дмитро Разумков під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.

Разумков розповів про долю ринку землі: він відкриється не одразу

"Коли все буде готово в рамках регламенту діючого законодавства до розгляду цього питання в другому читанні, Верховна Рада обов’язково перейде до розгляду цього законопроекту", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання, коли чекати другого читання законопроекту про ринок землі.

Він також зазначив, що рішення ухвалює не він, і не хтось окремий з Ради, а "рішення приймає Верховна Рада – більшістю голосів. І підтримувати ті чи інші поправки, і приймати рішення за закон в цілому буде саме ВР".

Незважаючи на те, що навколо реформи точиться багато дискусій, Разумков вважає, що ключові питання були враховані.

"Я говорю про обмеження для іноземців, фактично, заборону продавати землю іноземцям, на сьогодні, та компаніям, у яких є власником або кінцевим бенефіциаром іноземці – також заборонено до референдуму. Дуже сильно знижений показник, фактично, продажу землі в одні руки. І сьогодні, є дискусія "більше-менше", але, станом на сьогодні, це 10 тисяч (гектарів - ред.)", - зазначив голова ВРУ.

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Однак він додав, що все ж таки, на сьогоднішній день, враховано не все, і тільки після опрацювання законопроект надійде до Верховної Ради.

"Тому, ці позиції були враховані, є й інші позиції, що були враховані комітетом, є ті, які не враховані – і деякі політичні сили критикують за це. Тому, коли буде готовий цей законопроект до розгляду, він надійде до ВР, я маю на увазі до зали, і ми зможемо розглядати в рамках діючого законодавства та Регламенту", - повідомив Разумков.

Він також зазначив, що ухвалення закону при ринок землі не означає, що ринок відкриється одразу, адже багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.

"Давайте будемо відверті, що навіть після прийняття закону про ринок землі, ринок не одразу відкривається. Є "лаг" до жовтня 2020 року, коли інші дуже важливі аспекти цієї реформи повинні бути приведені до відповідних норм. Це і реєстри, і антирейдерська система, це і нормальні карти, що в повному обсязі відображають - де, що, як і кому належить, це створення державного банку землі, це створення і отримання дешевих кредитів. Багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і лише після цього, дійсно, відкриється ринок", - резюмував голова ВРУ.

Нагадаємо, голова комітету з аграрної та земельної політики Микола Сольський розповів, щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект.

Додамо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.

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