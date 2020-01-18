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Разумков рассказал о судьбе рынка земли: он откроется не сразу

Киев • УНН

 • 18566 просмотра

КИЕВ. 18 января УНН. На данный момент есть еще много нерешенных вопросов в законопроекте о рынке земли, однако, как только законопроект будет готов - он поступит в сессионный зал Верховной Рады Украины, однако и после этого - рынок заработает не сразу. Об этом рассказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает корреспондент УНН.

Разумков рассказал о судьбе рынка земли: он откроется не сразу

"Когда все будет готово в рамках регламента действующего законодательства к рассмотрению этого вопроса во втором чтении, Верховная Рада обязательно перейдет к рассмотрению этого законопроекта", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, когда ждать второго чтения законопроекта о рынке земли.

Он также отметил, что решение принимает не он, и не кто-то отдельный из Рады, а "решение принимает Верховная Рада - большинством голосов. И поддерживать те или иные поправки, и принимать решения за закон в целом будет именно ВР".

Несмотря на то, что вокруг реформы идет много дискуссий, Разумков считает, что ключевые вопросы были учтены.

"Я говорю об ограничении для иностранцев, фактически, запрет продавать землю иностранцам, на сегодня, и компаниям, у которых есть владельцем или конечным бенефициаром иностранцы - также запрещено до референдума. Очень сильно снижен показатель фактически продажи земли в одни руки. И сегодня, дискуссия "больше-меньше", но, на сегодня, это 10 тысяч (гектаров - ред.)", - отметил председатель ВРУ.

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Однако он добавил, что все же, на сегодняшний день, учтено не все, и только после проработки законопроект поступит в Верховную Раду.

"Поэтому, эти позиции были учтены, есть и другие позиции, которые были учтены комитетом, есть те, которые не учтены - и некоторые политические силы критикуют за это. Поэтому, когда будет готов этот законопроект к рассмотрению, он поступит в ВР, я имею в виду в зал, и мы сможем рассматривать в рамках действующего законодательства и Регламента", - сообщил Разумков.

Он также отметил, что принятие закона при рынок земли не означает, что рынок откроется сразу, ведь многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.

"Давайте будем откровенны, что даже после принятия закона о рынке земли, рынок не сразу открывается. Есть "лаг" до октября 2020 года, когда другие очень важные аспекты реформы должны быть приведены к соответствующим нормам. Это и реестры, и антирейдерская система, это и нормальные карты, в полном объеме отражающие - где, что, как и кому принадлежит, это создание государственного банка земли, это создание и получение дешевых кредитов. Много работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке, и только после этого, действительно, откроется рынок", - резюмировал председатель ВРУ.

Напомним, председатель комитета по аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал, что относительно рынка земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, к которым поступили тысячи поправок. Комитет рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект.

Добавим, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тысяч гектаров земли.

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