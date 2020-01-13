Гектар землі в Україні в середньому коштуватиме 27,4 тисяч гривень

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Відповідно до законопроекту щодо ринку землі, опрацьованого до другого читання, встановлена мінімальна ціна на землю не менша ніж нормативно грошова оцінка, яка наразі в Україні становить 27,499 грн з 1 га. Про це йдеться у матеріалах презентації законопроекту про ринок землі після врахування поправок до другого читання, передає УНН.

Так, відповідно до презентації, за даними Держгеокадастру про нормативно грошову оцінку сільськогосподарських угідь, середнє значення НГО 1 гектара ріллі в Україні становить 27 499,72 грн. У залежності від регіону середнє НГО коливається від 21 411 грн в Житомирській області до 33 646 грн в Черкаській області.

Під час обговорення презентації земельної реформи, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зазначив: “Встановлена мінімальна ціна, по якій можуть продаватися землі — не може бути меншою, ніж нормативно грошова оцінка”.

Як повідомляв УНН раніше, за словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, відповідно о законопроекту про ринок землі, з урахуванням поправок до другого читання, навіть за умови проведення референдуму забороняється придбання землі громадянами держав агресора.

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