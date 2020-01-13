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Сольський про ринок землі: забороняється продаж громадянам держави агресора

Сольський про ринок землі: забороняється продаж громадянам держави агресора

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Відповідно до законопроекту про ринок землі, з урахуванням поправок до другого читання, навіть за умови проведення референдуму забороняється придбання землі громадянами держав агресора. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

“Навіть за умови проведення референдуму забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці або юридичні особи, засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в п’ятдесяти кілометровій зоні. Крім того, навіть при умові проведення референдуму забороняється придбання юридичними особами: учасниками яких є громадяни агресора чи інші держави, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіциара, або якщо останні зареєстровані в офшорних зонах”, — зазначив Сольський.

За його словами, також забороняється продаж землі членам терористичних організацій, фізичним та юридичним особам стосовно яких застосовані персональні санкції. Також фізичним юридичним особам та підконтрольним їм юридичним особам, зареєстровані у державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, за словами голови ВР Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.

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