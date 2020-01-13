Сольський про ринок землі: забороняється продаж громадянам держави агресора

КИЇВ. 13 січня. УНН. Відповідно до законопроекту про ринок землі, з урахуванням поправок до другого читання, навіть за умови проведення референдуму забороняється придбання землі громадянами держав агресора. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.