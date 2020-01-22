Разумков: держава не має можливості вкладати в туристичну галузь
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні у держави немає можливості вкладати в туристичну галузь. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков під час робочого візиту до Херсонської області, передає УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках робочої поїздки до Херсонської області відвідав ТОВ "Данон Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Також Разумков підкреслив, що Херсонщина славиться не лише своїми підприємствами, але й має потужний туристичний потенціал.
"Протягом багатьох років він (туристичний потенціал - ред.) не використовується на повну. На жаль, сьогодні держава не має можливості вкладати в туристичну галузь, тому ми маємо стимулювати потік інвестицій до областей зі сприятливим кліматом та цікавими туристичними локаціями. Як Верховна Рада, ми готові створювати необхідну законодавчу базу і максимально допомагати розвивати туризм в Україні", - зазначив Разумков.
Як повідомлялося в УНН раніше, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.