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Разумков: держава не має можливості вкладати в туристичну галузь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні у держави немає можливості вкладати в туристичну галузь. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков під час робочого візиту до Херсонської області, передає УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Разумков: держава не має можливості вкладати в туристичну галузь

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках робочої поїздки до Херсонської області відвідав ТОВ "Данон Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Також Разумков підкреслив, що Херсонщина славиться не лише своїми підприємствами, але й має потужний туристичний потенціал.

"Протягом багатьох років він (туристичний потенціал - ред.) не використовується на повну. На жаль, сьогодні держава не має можливості вкладати в туристичну галузь, тому ми маємо стимулювати потік інвестицій до областей зі сприятливим кліматом та цікавими туристичними локаціями. Як Верховна Рада, ми готові створювати необхідну законодавчу базу і максимально допомагати розвивати туризм в Україні", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося в УНН раніше, за 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.

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