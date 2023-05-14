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Рашисти з артилерії обстріляли Нікопольський район, двох осіб поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Пообіді рашисти поцілили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району, поранення дістали двоє людей, пише УНН посилаючись на голову Дніпропетровської ОВА.

Цитата

"Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії. 38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження", - написав Сергій Лисак.

Додамо

Окупанти вночі завдали удару по Нікопольщині десятками снарядів з важкої артилерії.

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