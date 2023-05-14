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13 марта, 19:26 • 58132 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109099 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109718 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109629 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102872 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98300 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111005 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131695 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172636 просмотра

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Рашисты из артиллерии обстреляли Никопольский район, два человека ранены

Рашисты из артиллерии обстреляли Никопольский район, два человека ранены

Киев • УНН

 • 662391 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. После обеда рашисты попали из артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района, ранения получили два человека, пишет УНН ссылаясь на главу Днепропетровской ОВА.

Цитата

"Двух человек ранил враг в Марганецкой громаде Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии. 38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. У них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения", - написал Сергей Лысак.

Добавим

Оккупанты ночью нанесли удар по Никопольщине десятками снарядов из тяжелой артиллерии.

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