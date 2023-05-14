Рашисты из артиллерии обстреляли Никопольский район, два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. После обеда рашисты попали из артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района, ранения получили два человека, пишет УНН ссылаясь на главу Днепропетровской ОВА.
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"Двух человек ранил враг в Марганецкой громаде Никопольского района. Туда после обеда рашисты попали из артиллерии. 38-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. У них - минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения", - написал Сергей Лысак.
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Оккупанты ночью нанесли удар по Никопольщине десятками снарядов из тяжелой артиллерии.