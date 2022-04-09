Рашисти розстріляли авто директора Вовчанського лісгоспу на Харківщині, він загинув

Цитата

"Від рук російських окупантів загинув Пієв Сергій Миколайович, директор державного підприємства "Вовчанське лісова господарство". 8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці.

Доповнення

Окупанти вбили беззбройного фотожурналіста зі стрілецької зброї.