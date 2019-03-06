Раптовий вітер нахилив великий лайнер в районі Бермудського трикутника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Гості та екіпаж великого круїзного лайнера Escape отримали поранення, коли раптовий сильний порив вітру в 100 вузлів викликав нахил корабля близько опівночі 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
Стихія наздогнала лайнер недалеко від Бермудського трикутника.
Щонайменше вісім пасажирів на борту Escape були доставлені в лікарні у Флориді.
Норвезька компанія-власник судна Cruise Line заявила, що незадовго до півночі в неділю, 3 березня, її лайнер Escape зіткнувся з несподіваною погодою "у вигляді раптового, сильного пориву вітру, оціненого в 100 вузлів, що призвело до того, що судно нахилилося".
Нагадаємо, два круїзні лайнери зіткнулися в порту аргентинської столиці. Як повідомив телеканал Todo Noticias, в результаті інциденту ніхто не постраждав.