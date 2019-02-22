У порту аргентинської столиці зіткнулися два круїзні лайнери
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Два круїзні лайнери зіткнулися в четвер в порту аргентинської столиці. Як повідомив телеканал Todo Noticias, в результаті інциденту ніхто не постраждав, передає УНН.
Лайнер “Оркестр”, що прямував в Ріо-де-Жанейро, зіткнувся з круїзним судном “Симфонія”, пришвартованим в порту. В результаті зіткнення корпусу суден були пошкоджені.
В даний час військово-морська префектура Аргентини розслідує причини зіткнення. Порт продовжує працювати в звичайному режимі.
Нагадуємо, приблизно 300-500 аргентинських уболівальників не повернулися на батьківщину з чемпіонату світу з футболу, який пройшов влітку 2018 року в Росії. Про це в інтерв’ю російському федеральному ЗМІ повідомив посол РФ в Аргентині Дмитро Феоктістов.