В порту аргентинской столицы столкнулись два круизных лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Два круизных лайнера столкнулись в четверг в порту аргентинской столицы. Как сообщил телеканал Todo Noticias, в результате инцидента никто не пострадал, передает УНН.
Лайнер “Оркестр”, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном “Симфония”, пришвартованном в порту. В результате столкновения корпуса судов были повреждены.
В настоящее время военно-морская префектура Аргентины расследует причины столкновения. Порт продолжает работать в обычном режиме.
Напоминаем, примерно 300-500 аргентинских болельщиков не вернулись на родину с чемпионата мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России. Об этом в интервью российскому федеральному СМИ сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.