Близько 500 аргентинців не повернулися з Росії на батьківщину після ЧС-2018

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Приблизно 300-500 аргентинських уболівальників не повернулися на батьківщину з чемпіонату світу з футболу, який пройшов влітку 2018 року в Росії. Про це в інтерв’ю російському федеральному ЗМІ повідомив посол РФ в Аргентині Дмитро Феоктістов, передає УНН.