Близько 500 аргентинців не повернулися з Росії на батьківщину після ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Приблизно 300-500 аргентинських уболівальників не повернулися на батьківщину з чемпіонату світу з футболу, який пройшов влітку 2018 року в Росії. Про це в інтерв’ю російському федеральному ЗМІ повідомив посол РФ в Аргентині Дмитро Феоктістов, передає УНН.
“Майже 40 тисяч аргентинських уболівальників побували в Росії, до речі, не всі з них навіть повернулися, близько 300-500 осіб, їх шукають, адже паспорт вболівальника закінчився 31 грудня. Десь загубилися, може, хтось закохався десь в Сибіру, може бути, відкрив свій бізнес, не знаю”, — сказав посол.
Феоктістов зазначив, що багато з тих, хто повернувся додому з турніру, “в захопленні говорили, що Росія зовсім не та, якою вони собі її уявляли”.
“Думали побачити похмурих, досить холодних північних людей, напевно, все ж без вушанок влітку, проте, побачили, звичайно, абсолютно відкритих, добрих, чуйних людей”, — додав посол.
Нагадуємо, у серпні минулого року російські ЗМІ повідомили загальну кількість туристів на ЧС-2018, найбільше — з Китаю.