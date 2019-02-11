Около 500 аргентинцев не вернулись из России на родину после ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Порядка 300-500 аргентинских болельщиков не вернулись на родину с чемпионата мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России. Об этом в интервью российскому федеральному СМИ сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает УНН.
“Почти 40 тысяч аргентинских болельщиков побывали в России, кстати, не все из них даже вернулись, около 300-500 человек, их ищут, ведь паспорт болельщика истек 31 декабря. Где-то затерялись, может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес, не знаю”, — сказал посол.
Феоктистов отметил, что многие, кто вернулся домой с турнира, “в восхищении говорили, что Россия совсем не та, какой они себе ее представляли”.
“Думали увидеть угрюмых, достаточно холодных северных людей, наверное, все же без ушанок летом, тем не менее, увидели, конечно, совершенно открытых, добрых, отзывчивых людей”, — добавил посол.
Напоминаем, в августе прошлого года российские СМИ сообщили общее количество туристов на ЧМ-2018, больше всего — из Китая.