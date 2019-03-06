Внезапный ветер накренил крупный лайнер в районе Бермудского треугольника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Гости и экипаж крупного круизного лайнера Escape получили ранения, когда внезапный сильный порыв ветра в 100 узлов вызвал наклон корабля около полуночи 3 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АВС.
Стихия настигла лайнер недалеко от Бермудского треугольника.
По меньшей мере восемь пассажиров на борту Escape были доставлены в больницы во Флориде.
Норвежская компания-владелец судна Cruise Line заявила, что незадолго до полуночи в воскресенье, 3 марта, ее лайнер Escape столкнулся с неожиданной погодой "в виде внезапного, сильного порыва ветра, оцененного в 100 узлов, что привело к тому, что судно наклонилось".
Напомним, два круизных лайнера столкнулись в порту аргентинской столицы. Как сообщил телеканал Todo Noticias, в результате инцидента никто не пострадал.