Ранок у столиці почався з незначних заторів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 8:10 на кількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, найбільше ускладнення руху помітне у Дніпровському, Солом’янському районах та на Подолі.

Частково ускладнено рух проспектами Перемоги та Валерія Лобановського, вулицями Борщагівська, Юрія Іллєнка та Січових Стрільців, Семена Скляренка та проспектом Правди.

Невеликі затори помітні на проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

На лівому березі незначне ускладнення руху на вулицях Миропільська та Дніпровська набережна, проспекті Миколи Бажана.

Зранку "стоять" Південний, Русанівський та Північний мости.

Як повідомляв УНН, 6 квітня рішення уряду про посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2 набуло чинності. 

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