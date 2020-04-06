Утро в столице началось с незначительных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, больше всего осложнения движения заметны в Днепровском, Соломенском районах и на Подоле.
Частично затруднено движение проспектами Победы и Валерия Лобановского, улицам Борщаговская, Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов, Семена Скляренко и проспектом Правды.
Небольшие пробки заметны на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Крещатицкая.
На левом берегу незначительное затруднение движения на улицах Миропольская и Днепровская набережная, проспекте Бажана.
Утром "стоят" Южный, Русановский и Северный мосты.
Как сообщал УНН, 6 апреля решение правительства об усилении карантинных мероприятий в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2 вступило в силу.