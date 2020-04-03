Ранок п’ятниці у Києві почався з ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 8:20 у п’ятницю на дорогах Києва помітне незначне ускладнення руху, на фоні карантину. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Степана Бандери, проспект Леся Курбаса, вулиця Борщагівська та проспект Перемоги.
Також ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка, Великій окружній дорозі, вулиці Набережно-Хрещатицька та проспекті Героїв Сталінграда.
Ускладнено рух у напрямку правого берега Південним мостом.
Мостами Патона, Дарницьким, Метро, Русанівським та Північним – можна проїхати вільно.
Нагадаємо, наприкінці тижня у Києві розпочнуть відключати опалення.