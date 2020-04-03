Утро пятницы в Киеве началось с осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 8:20 в пятницу на дорогах Киева заметное незначительное затруднение движения на фоне карантина. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Степана Бандеры, проспект Леся Курбаса, улица Борщаговская и проспект Победы.
Также затруднено движение на бульваре Тараса Шевченко, Большой окружной дороге, улице Набережно-Крещатицкая и проспекте Героев Сталинграда.
Затруднено движение в направлении правого берега Южным мостом.
Мостами Патона, Дарницким, Метро, Русановским и Северным - можно проехать свободно.
Напомним, в конце недели в Киеве начнут отключать отопление.