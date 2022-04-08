Ракетний удар по вокзалу Краматорська: загинуло щонайменше двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська загинуло щонайменше двоє дітей. На ракеті, яку запустили рашисти, написано "За детей". Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає УНН.
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"Від обстрілу російськими військами вокзалу Краматорськ за оперативними даними загинуло як мінімум 2 дітей. Тим цинічніше виглядає надпис "За детей" на російській ракеті", - написав Камишін.
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Раніше повідомляли, що в результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, більше ніж 30 осіб загинуло.
Голова ОВА вказав, що "під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських загарбників по вокзалу у Краматорську, зазначивши, що рашисти не полишають своїх методів і цинічно знищують цивільне населення.