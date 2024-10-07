Ракетна атака на столицю: уламки ракет впали у 4 районах Києва - уточнення даних від КМВА
Київ • УНН
Після ракетної атаки на Київ, уламки ракет виявлено в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах. Фахівці працюють на місцях падіння, зокрема в лісопарковій зоні та на території школи.
Після атаки "Кинджалами" по Києву, уламки було виявлено в чотирьох районах столиці. Йдеться про Солом’янський, Шевченківський і Голосіївський і Деснянський райони.
Пише УНН із посиланням на КМВА.
Деталі
Оперативна інформація. Уточнення даних!
Внаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в ЧОТИРЬОХ районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському і Деснянському
Нагадаємо
Після ракетного удару РФ у Деснянському районі Києва знайдено уламки ракети. Мер Віталій Кличко повідомив, що фахівці працюють на місці події в лісопарковій зоні.
Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи.
У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області 07.10.24, 12:15 • 27024 перегляди