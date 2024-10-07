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Ракетна атака на столицю: уламки ракет впали у 4 районах Києва - уточнення даних від КМВА

Ракетна атака на столицю: уламки ракет впали у 4 районах Києва - уточнення даних від КМВА

Київ • УНН

 • 14025 перегляди

Після ракетної атаки на Київ, уламки ракет виявлено в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах. Фахівці працюють на місцях падіння, зокрема в лісопарковій зоні та на території школи.

Після атаки "Кинджалами" по Києву, уламки було виявлено в чотирьох районах столиці. Йдеться про Солом’янський, Шевченківський і Голосіївський і Деснянський райони.

Пише УНН із посиланням на КМВА. 

Деталі

Оперативна інформація. Уточнення даних!

Внаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в ЧОТИРЬОХ районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському і Деснянському

- інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо

Після ракетного удару РФ у Деснянському районі Києва знайдено уламки ракети. Мер Віталій Кличко повідомив, що фахівці працюють на місці події в лісопарковій зоні.

Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи.

У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області 07.10.24, 12:15 • 27024 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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