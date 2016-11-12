Радянську зірку на будівлі мерії Миколаєва "декомунізували"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Радянська п'ятикутна зірка на будівлі Миколаївської міської ради замінена на державний герб України. Роботи з демонтажу зірки та встановлення нового символу проводилися у суботу, передає УНН з посиланням на НикВести.
Сама металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, на ній і встановили Герб України, виготовлений в аналогічних розмірах.
Як повідомили працівники, які здійснювали демонтаж і установку герба, заміна символіки відбувається за погодженням з мером Миколаєва Олександром Сенкевичем.
Нагадаємо, у містах України знесли всі пам’ятники Леніну.