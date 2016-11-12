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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21006 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41414 перегляди

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Радянську зірку на будівлі мерії Миколаєва "декомунізували"

Радянську зірку на будівлі мерії Миколаєва "декомунізували"

Київ • УНН

 • 10147 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Радянська п'ятикутна зірка на будівлі Миколаївської міської ради замінена на державний герб України. Роботи з демонтажу зірки та встановлення нового символу проводилися у суботу, передає УНН з посиланням на НикВести.

Сама металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, на ній і встановили Герб України, виготовлений в аналогічних розмірах.

Як повідомили працівники, які здійснювали демонтаж і установку герба, заміна символіки відбувається за погодженням з мером Миколаєва Олександром Сенкевичем.

Нагадаємо, у містах України знесли всі пам’ятники Леніну.

Українські Національні Новини

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