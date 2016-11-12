Советскую звезду на здании мэрии Николаева "декоммунизировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Советская пятиконечная звезда на здании Николаевского городского совета заменена на государственный герб Украины. Работы по демонтажу звезды и установке нового символа проводились в субботу, передает УНН со ссылкой на НикВести.
Сама металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, на ней и установили Герб Украины, изготовленный в аналогичных размерах.
Как сообщили работники, осуществлявшие демонтаж и установку герба, замена символики происходит по согласованию с мэром Николаева Александром Сенкевичем.