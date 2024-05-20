Радник із безпеки США закликав Нетаньягу пов'язати війну в Газі з "політичною стратегією"

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу пов'язати війну в Газі з "політичною стратегією" на майбутнє території, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Джейк Салліван зустрівся з Нетаньягу в Ізраїлі після переговорів у Саудівській Аравії в суботу.

Його втручання, пише видання, відбулося наступного дня після того, як міністр військового кабінету Бені Ганц погрожував піти у відставку, якщо Нетаньягу не розробить післявоєнний план для сектору Гази.

Міністр військового кабінету Ізраїлю висунув ультиматум Нетаньяху: розробити післявоєнний план або він розірве коаліцію

Нетаньягу досі не сформулював бачення того, що станеться після війни, заявивши лише, що він зосереджений на "повній перемозі".

Однак в Ізраїлі, зазначає видання, зростає політичний розкол щодо цього питання: Ганц і міністр оборони Йоав Галант стверджують, що Ізраїль не повинен зберігати військове правління в секторі Газа, тоді як інші, зокрема крайні праві члени коаліції Нетаньягу, кажуть, що збереження контролю необхідне для того, щоб перемогти ХАМАС.

Салліван "підтвердив необхідність того, щоб Ізраїль пов'язав свої військові операції з політичною стратегією, яка може забезпечити довгострокову поразку ХАМАС, звільнення всіх заручників і краще майбутнє для сектору Газа", ідеться в заяві Білого дому.

Радник президента США з національної безпеки також поговорив із Нетаньягу про свої переговори в Саудівській Аравії і про "потенціал, який тепер може бути доступний Ізраїлю, а також палестинському народу".

Адміністрація Байдена працює над можливою угодою, яка включатиме в себе нормалізацію саудівсько-ізраїльських відносин і прихильність досягненню рішення про створення двох держав для Ізраїлю і палестинців - давньої міжнародної формули миру.

Тим часом у секторі Газа продовжують вирувати бої. ООН повідомляє, що близько 800 000 осіб, багато з яких були переміщені кілька разів за сім місяців війни, залишили місто Рафах на півдні Гази, де Ізраїль розпочав військову операцію, націлену на те, що, за його словами, є останнім оплотом ХАМАС у секторі Газа.

Ізраїльські війська захопили частину Рафаха в Газі: десятки вбитих і поранених

Як зазначено, ізраїльські військові також розпочали операції, спрямовані проти поновленої присутності ХАМАС у деяких частинах північної частини сектору Газа, які, за їхніми словами, раніше були очищені від збройного угруповання.

У неділю агентство цивільної оборони в секторі Газа, кероване ХАМАС, повідомило, що внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців Нусейрат у центрі сектору Газа загинула 31 особа, а було поранено 20.

США вже давно застерігають Ізраїль від проведення повномасштабного військового вторгнення в Рафах без плану із захисту цивільного населення, який, за словами США, не був представлений, пише видання.

Білий дім раніше заявляв, що припинить постачання деяких видів зброї, якщо Ізраїль почне великий наземний наступ на місто.

Однак ізраїльський чиновник повідомив інформаційній агенції Reuters, що Нетаньягу і його старші помічники спробують досягти угоди із Салліваном про необхідність повного наступу на Рафах.

Доповнення

Ізраїль розпочав військову кампанію в секторі Газа з метою знищити ХАМАС у відповідь на атаку угруповання на південь Ізраїлю торік, під час якої приблизно 1200 осіб було вбито, а ще 252 людини взято в заручники.

За даними міністерства охорони здоров'я території, керованої ХАМАС, відтоді в секторі Гази було вбито більше ніж 35 456 осіб.