Советник по безопасности США призвал Нетаньяху увязать войну в Газе с "политической стратегией"

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху связать войну в Газе с "политической стратегией" на будущее территории, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Джейк Салливан встретился с Нетаньяху в Израиле после переговоров в Саудовской Аравии в субботу.

Его вмешательство, пишет издание, произошло на следующий день после того, как министр военного кабинета Бени Ганц пригрозил уйти в отставку, если Нетаньяху не разработает послевоенный план для сектора Газа.

Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

Нетаньяху до сих пор не сформулировал видение того, что произойдет после войны, заявив лишь, что он сосредоточен на "полной победе".

Однако в Израиле, отмечает издание, растет политический раскол по этому вопросу: Ганц и министр обороны Йоав Галант утверждают, что Израиль не должен сохранять военное правление в секторе Газа, в то время как другие, в том числе крайне правые члены коалиции Нетаньяху, говорят, что сохранение контроля необходимо для того, чтобы победить ХАМАС.

Салливан "подтвердил необходимость того, чтобы Израиль связал свои военные операции с политической стратегией, которая может обеспечить долгосрочное поражение ХАМАС, освобождение всех заложников и лучшее будущее для сектора Газа", говорится в заявлении Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности также поговорил с Нетаньяху о своих переговорах в Саудовской Аравии и о "потенциале, который теперь может быть доступен Израилю, а также палестинскому народу".

Администрация Байдена работает над возможным соглашением, которое будет включать в себя нормализацию саудовско-израильских отношений и приверженность достижению решения о создании двух государств для Израиля и палестинцев - давней международной формулы мира.

Тем временем в секторе Газа продолжают бушевать бои. ООН сообщает, что около 800 000 человек, многие из которых были перемещены несколько раз за семь месяцев войны, покинули город Рафах на юге Газы, где Израиль начал военную операцию, нацеленную на то, что, по его словам, является последним оплотом ХАМАС в секторе Газа.

Как указано, израильские военные также начали операции, направленные против возобновившегося присутствия ХАМАС в некоторых частях северной части сектора Газа, которые, по их словам, ранее были очищены от вооруженной группировки.

В воскресенье агентство гражданской обороны в секторе Газа, управляемое ХАМАС, сообщило, что в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погиб 31 человек и было ранено 20.

США уже давно предостерегают Израиль от проведения полномасштабного военного вторжения в Рафах без плана по защите гражданского населения, который, по словам США, не был представлен, пишет издание.

Белый дом ранее заявлял, что прекратит поставки некоторых видов оружия, если Израиль начнет крупное наземное наступление на город.

Однако израильский чиновник сообщил информационному агентству Reuters, что Нетаньяху и его старшие помощники попытаются достичь соглашения с Салливаном о необходимости полного наступления на Рафах.

Дополнение

Израиль начал военную кампанию в секторе Газа с целью уничтожить ХАМАС в ответ на атаку группировки на юг Израиля в прошлом году, в ходе которой около 1200 человек были убиты и еще 252 человека взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения территории, управляемого ХАМАС, с тех пор в секторе Газа было убито более 35 456 человек.