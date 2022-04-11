Радник з національної безпеки Салліван: росія "планувала" напади на мирних жителів України

Деталі

Салліван сказав, що перед початком війни секретна розвідка "вказувала, що існував план найвищого рівня російського уряду щодо нападу на цивільних осіб, які виступають проти вторгнення".

Цитата

"Отже, це те, що було заплановано. Я думаю, що деякі з цих підрозділів брали участь у цих жорстоких актах, цих звірствах, цих військових злочинах, навіть без керівництва згори. Але не помиляйтеся, ширша проблема широкомасштабних військових злочинів та звірств в Україні лежить біля ніг Кремля і лежить біля ніг російського президента", – сказав Джейк Салліван.

Додамо

7 квітня міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що Київ очікує від Заходу системи протиповітряної оборони, далекобійну артилерію, танки і бронетехніку, протикорабельні ракети, а також розвідувально-ударні дрони. Сполучені Штати готові надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від росії.

Салліван під час інтерв'ю ABC також сказав, що Захід також ефективно допомагає Україні на іншому фронті – економічному.

"Якщо подивитися на незалежні прогнози щодо російської економіки, вони передбачають падіння десь на 10-15% цього року. Ймовірно, що вона перестане бути однією з найбільших економік світу через економічний тиск, який ми на неї чинимо", – заявив він.