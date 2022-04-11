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Советник по национальной безопасности Салливан: россия "планировала" нападения на мирных жителей Украины

Киев • УНН

 • 146625 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что последние сообщения о пытках и убийстве украинских гражданских российскими военными были "ужасающими... прямо шокирующими, но они не были странными", так как были запланированы. Об этом сообщает УНН.

Советник по национальной безопасности Салливан: россия "планировала" нападения на мирных жителей Украины

Детали

Салливан сказал, что перед началом войны секретная разведка указывала, что существовал план самого высокого уровня российского правительства относительно нападения на гражданских лиц, которые выступают против вторжения".

Цитата

"Итак, это то, что было запланировано. Я думаю, что некоторые из этих подразделений принимали участие в этих жестоких актах, этих зверствах, этих военных преступлениях, даже без руководства сверху. Но не ошибайтесь, более широкая проблема широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине лежит у ног Кремля и лежит у ног российского президента", - сказал Джейк Салливан.

Добавим

7 Апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны. Соединенные Штаты готовы предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от россии.

Салливан во время интервью ABC также сказал, что Запад также эффективно помогает Украине на другом фронте - экономическом.

"Если посмотреть на независимые прогнозы относительно российской экономики, они предсказывают падение где-то на 10-15% в этом году. Вероятно, что она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из - за экономического давления, которое мы на нее оказываем", - заявил он.

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