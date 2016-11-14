Радник А.Авакова: оскарження активістами переатестації співробітників МВС - популізм
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Оскарження громадськими діячами переатестації працівників МВС радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко назвав популізмом. Про це він заявив в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Я би сказав, що це були популістські заяви. Тому що той період, під час якого мені доводилося тестувати керівництва областей, пройшов на досконалому і високому рівні”, — зауважив І.Стойко.
Також радник міністра МВС висловив своє розчарування тим, що громадська організація “Автомайдан”, яка на початку Майдану була єдиним цілим, подробилися. Адже, за його словами, нині існує понад 70 автомайданів.
Нагадаємо, що влітку представники громадських організацій “Автомайдан”, “Народний тил” та “Combat-UA” вийшли із процесу атестації українських поліцейських, заявивши, що процес переатестації працівників МВС відбувається неефективно.