Советник А.Авакова: обжалование активистами переаттестации сотрудников МВД - популизм
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Обжалование общественными деятелями переаттестации сотрудников МВД советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко назвал популизмом. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"Я бы сказал, что это были популистские заявления. Потому что тот период, во время которого мне приходилось тестировать руководства областей, прошел на совершенном и высоком уровне ", - отметил И. Стойко.
Также советник министра МВД выразил свое разочарование тем, что общественная организация "Автомайдан", которая в начале Майдана была единым целым, подробилась. Ведь, по его словам, в настоящее время существует более 70 автомайданов.
Напомним, что летом представители общественных организаций "Автомайдан", "Народный тыл" и "Combat-UA" вышли из процесса аттестации украинских полицейских, заявив, что процесс переаттестации сотрудников МВД происходит неэффективно.