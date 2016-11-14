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15 марта, 19:03 • 110508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153307 просмотра

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15 марта, 13:22 • 129407 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108196 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103219 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Советник А.Авакова: обжалование активистами переаттестации сотрудников МВД - популизм

Советник А.Авакова: обжалование активистами переаттестации сотрудников МВД - популизм

Киев • УНН

 • 18149 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Обжалование общественными деятелями переаттестации сотрудников МВД советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко назвал популизмом. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.

"Я бы сказал, что это были популистские заявления. Потому что тот период, во время которого мне приходилось тестировать руководства областей, прошел на совершенном и высоком уровне ", - отметил И. Стойко.

Также советник министра МВД выразил свое разочарование тем, что общественная организация "Автомайдан", которая в начале Майдана была единым целым, подробилась. Ведь, по его словам, в настоящее время существует более 70 автомайданов.

Напомним, что летом представители общественных организаций "Автомайдан", "Народный тыл" и "Combat-UA" вышли из процесса аттестации украинских полицейских, заявив, что процесс переаттестации сотрудников МВД происходит неэффективно.

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