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Рада знизила планку розкриття інформації про власників компаній з 10% до 5%

Київ • УНН

 • 11488 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада зробила більш жорсткими вимоги про розкриття інформації про власників акцій компаній. Парламентарі 237 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом зменшено розкриття інформації про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств з 10% до 5%, виключені додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів, удосконалені вимоги до незалежних директорів, окремо прописані вимоги до незалежних директорів банківських установ, удосконалено механізм виплати дивідендів, прописані обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі в голосуванні на загальних зборах.

Законом врегульовано питання обрання аудитора товариства та визначення умов договору передано до компетенції наглядової ради від загальних зборів тощо.

Також законом передбачено доступ до документів акціонерного товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства кожному акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, а саме в розмірі 10% та більше.

Законом також враховано особливості корпоративного управління в акціонерних товариствах-банках та удосконалено вимоги до керівників банків, вирішені проблемні технічні питання депозитарної системи за узгодженою позицією Національного банку України та Національного депозитарію.

Крім цього передбачено перехідний період для акціонерних товариств щодо забезпечення приведення складу наглядових рад та їх комітетів у відповідність до Закону протягом одного року з дня набрання чинності та інші положення.

Як повідомляв УНН, уряд передав до ВР законопроект про протидію тиску на бізнес.

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Українські Національні Новини

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