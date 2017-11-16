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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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13:14 • 56490 просмотра

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Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%

Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%

Киев  •  УНН

 • 11472 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада сделала более жесткими требования о раскрытии информации о владельцах акций компаний. Парламентарии 237 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом уменьшено раскрытие информации о владельцах голосующих акций частных акционерных обществ с 10% до 5%, исключены дополнительные требования по раскрытию информации отдельными категориями эмитентов, усовершенствованные требования к независимых директоров, отдельно прописаны требования к независимых директоров банковских учреждений, усовершенствован механизм выплаты дивидендов, прописанные ограничения при определении кворума общего собрания и прав участия в голосовании на общем собрании.

Законом урегулирован вопрос избрания аудитора общества и определение условий договора передано в компетенцию наблюдательного совета от общих сборов и тому подобное.

Также законом предусмотрен доступ к документам акционерного общества, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества каждому акционеру, который владеет значительным пакетом акций, а именно в размере 10% и больше.

Законом также учтены особенности корпоративного управления в акционерных обществах-банках и усовершенствованы требования к руководителям банков, решены проблемные технические вопросы депозитарной системы с согласованной позицией Национального банка Украины и Национального депозитария.

Кроме этого предусмотрен переходный период для акционерных обществ по обеспечению приведения состава наблюдательных советов и их комитетов в соответствие с Законом в течение одного года со дня вступления в силу и другие положения.

Как сообщал УНН, правительство передало в ВР законопроект о противодействии давления на бизнес.

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