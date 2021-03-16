Рада змінила порядок денний п'ятої сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 4690-5, яким включила до порядку денного п’ятої сесії ВР дев’ятого скликання низку законопроектів. Відповідне рішення підтримало 267 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Деталі
Постановою було ухвалене рішення про включення до порядку денного п’ятої сесії ВР 39 законопроектів, зокрема, президентський законопроект № 5067 та два альтернативних про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції.
Окрім того, нардепи доповнили порядок денний проектами законів, зокрема:
— щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;
— про відзначення 60-річчя першого польоту людини у космос (12 квітня 2021 року);
— щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України;
— щодо доступності повної загальної середньої освіти;
— про внесення змін до статті 25 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;
— щодо спрощення приєднання до електричних мереж;
— щодо заборони продажу лікарських засобів дітям;
— про паспорт громадянина України у формі книжечки та ін.
Доповнення
Верховна Рада України у вівторок, 16 березня, розгляне низку законодавчих ініціатив, зокрема президентський законопроект про внесення змін до законодавства щодо процедури банкрутства у період боротьби з COVID-19.