Велика приватизація, земельна реформа та ініціатива Зеленського щодо банкрутства: порядок денний ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України у вівторок, 16 березня, розгляне низку законодавчих ініціатив, зокрема президентський законопроект про внесення змін до законодавства щодо процедури банкрутства у період боротьби з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Деталі
Так, законопроект № 4220 щодо процедури банкрутства передбачає зміни, які зокрема мають унормувати порядок проведення зборів кредиторів у режимі відеоконференції, а також шляхом опитування, процедури підтвердження особи та повноважень учасника зборів кредиторів, оформлення результатів зборів.
На порядку денному Ради також законопроект № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації. Проект закону пропонує виключити з закону пункт, згідно з яким тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу, існує заборона на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.
Як йдеться у пояснювальній записці, документ спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.
Нардепи також мають розглянути законопроекти, які пов’язані із земельною реформою, - № 2194 і № 2195.
Зазначимо, що в грудні Рада направила на доопрацювання проект закону № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
Проект закону № 2195, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.
Інші питання
Для включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного Суду України у порядку денному значиться законопроект про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.
Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:
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- про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
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- про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства;
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- щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків;
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- щодо кредитів, наданих в іноземній валюті;
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- щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб.
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Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:
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- щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;
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- про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням ЗУ "Про розвідку";
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- щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.
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Доповнення
Президент Литви Гітанас Науседа цього тижня відвідає Україну і може виступити у Верховній Раді.