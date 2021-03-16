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Большая приватизация, земельная реформа и инициатива Зеленского по банкротству: повестка дня ВР

Большая приватизация, земельная реформа и инициатива Зеленского по банкротству: повестка дня ВР

Киев  •  УНН

 • 20841 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины во вторник, 16 марта, рассмотрит ряд законодательных инициатив, в том числе президентский законопроект о внесении изменений в законодательство относительно процедуры банкротства в период борьбы с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Детали

Так, законопроект № 4220 о процедуре банкротства предусматривает изменения, которые в частности должны нормировать порядок проведения собрания кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуру подтверждения личности и полномочий участника собрания кредиторов, оформление результатов собрания.

В повестке дня Рады также законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации. Проект закона предлагает исключить из закона пункт, согласно которому временно, на период карантина и ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, существует запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как говорится в пояснительной записке, документ направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Нардепы также должны рассмотреть законопроекты, связанные с земельной реформой, - № 2194 и № 2195.

Отметим, что в декабре Рада направила на доработку проект закона № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмена лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Другие вопросы

Для включения в повестку дня и направление на вывод Конституционного Суда Украины в повестке дня значится законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;
  • о внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства;
  • по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков;
  • по кредитам, предоставленным в иностранной валюте;
  • по реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;
  • о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке";
  • по имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину и может выступить в Верховной Раде.

Украинские Национальные Новости

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