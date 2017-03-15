Рада завтра розгляне питання мовних квот на телебаченні

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра парламент у першому читанні розгляне питання введення квот для мов національних меншин на українському телебаченні. Про це в ході засідання заявила голова комітету ВР з питань свободи слова і інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.

“Завтра цей законопроект (5313 — ред.) стоїть у порядку денному... Думаю, що завтра ми спроможимось зробити цей важливий крок для українського суспільства... Завтра він розглядатиметься у першому читанні”, — сказала В.Сюмар.

При цьому вона нагадала, що цей законопроект комітет розглянув на позачерговому засіданні у понеділок.

В.Сюмар зазначила, що законопроект передбачає 25% мов національних меншин на телебаченні.

Депутат додала, що деякі народні депутати проти ухвалення цього документу в цілому.

Як повідомляв УНН, Президент анонсував збільшення квоти української мови на телебаченні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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