Рада завтра розгляне питання мовних квот на телебаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра парламент у першому читанні розгляне питання введення квот для мов національних меншин на українському телебаченні. Про це в ході засідання заявила голова комітету ВР з питань свободи слова і інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
“Завтра цей законопроект (5313 — ред.) стоїть у порядку денному... Думаю, що завтра ми спроможимось зробити цей важливий крок для українського суспільства... Завтра він розглядатиметься у першому читанні”, — сказала В.Сюмар.
При цьому вона нагадала, що цей законопроект комітет розглянув на позачерговому засіданні у понеділок.
В.Сюмар зазначила, що законопроект передбачає 25% мов національних меншин на телебаченні.
Депутат додала, що деякі народні депутати проти ухвалення цього документу в цілому.
Як повідомляв УНН, Президент анонсував збільшення квоти української мови на телебаченні.