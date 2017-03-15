Рада завтра рассмотрит вопрос языковых квот на телевидении

"Завтра этот законопроект (5313 - ред.) стоит в повестке дня... Думаю, что завтра мы сделаем этот важный шаг для украинского общества... Завтра он будет рассматриваться в первом чтении", - сказала В.Сюмар.

При этом она напомнила, что этот законопроект комитет рассмотрел на внеочередном заседании в понедельник.

В.Сюмар отметила, что законопроект предусматривает 25% языков национальных меньшинств на телевидении.

Депутат добавила, что некоторые народные депутаты против принятия этого документа в целом.

Как сообщал УНН, Президент анонсировал увеличение квоты украинского языка на телевидении.