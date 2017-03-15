Рада завтра рассмотрит вопрос языковых квот на телевидении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Завтра парламент в первом чтении рассмотрит вопрос введения квот для языков национальных меньшинств на украинском телевидении. Об этом в ходе заседания заявила глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.
"Завтра этот законопроект (5313 - ред.) стоит в повестке дня... Думаю, что завтра мы сделаем этот важный шаг для украинского общества... Завтра он будет рассматриваться в первом чтении", - сказала В.Сюмар.
При этом она напомнила, что этот законопроект комитет рассмотрел на внеочередном заседании в понедельник.
В.Сюмар отметила, что законопроект предусматривает 25% языков национальных меньшинств на телевидении.
Депутат добавила, что некоторые народные депутаты против принятия этого документа в целом.
Как сообщал УНН, Президент анонсировал увеличение квоты украинского языка на телевидении.