Рада зареєструвала урядовий законопроект про регулятора у сфері транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект про регулятора у сфері транспорту. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Проект закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту зареєстрований під №2699 від 28 грудня.
Тексту законопроекту наразі на сайті парламенту не оприлюднено. Утім, документ переданий на розгляд керівництву ВРУ.
Головним для розгляду проекту закону визначено комітет з питань транспорту та інфраструктури.
Напередодні Прем'єр Гончарук заявив, що у Раду направили законопроект про створення регулятора у сфері транспорту.