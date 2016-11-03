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Рада врегулювала питання функціонування вишів, переміщених з окупованої території

Рада врегулювала питання функціонування вишів, переміщених з окупованої території

Київ • УНН

 • 7885 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада врегулювала питання функціонування вищих навчальних закладів, переміщених з окупованої території. Парламентарі 266 голосами ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Згідно до нього розділ XV ”Прикінцеві та перехідні положення” закону ”Про вищу освіту” доповнюється пунктом 8, який визначає, що тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа - це державний, комунальний чи приватний вищий навчальний заклад або наукова установа, які в період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності указом Президента України про завершення проведення АТО, або військових дій на території України, за рішенням засновника (засновників) змінили своє місцезнаходження (перемістилися) з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів на підконтрольній українській владі території.

Встановлюється, що дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення були чинними, продовжується на період проведення АТО, але не більш як на 5 років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів.

Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають статус національних.

Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у тимчасово переміщених вищих навчальних закладах, наукових установах визначаються Кабінетом міністрів з коефіцієнтом 0,8 від установлених норм.

Як повідомляв УНН, Кабмін схвалив законопроект “Про професійну освіту”.

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