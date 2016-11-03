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15 марта, 19:03 • 115006 просмотра

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Рада урегулировала вопросы функционирования вузов, перемещенных из оккупированной территории

Киев • УНН

 • 7884 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада урегулировала вопросы функционирования высших учебных заведений, перемещенных из оккупированной территории. Парламентарии 266 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Согласно ему раздел XV "Заключительные и переходные положения" закона "О высшем образовании" дополняется пунктом 8, который определяет, что временно перемещенное высшее учебное заведение, временно перемещенное научное учреждение - это государственное, коммунальное или частное высшее учебное заведение или научное учреждение, которые в период временной оккупации или проведения антитеррористической операции, но до момента возврата временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины или до вступления в силу указом Президента Украины о завершении проведения АТО, или военных действий на территории Украины, по решению учредителя (учредителей) изменили свое местонахождение (переместились) с временно оккупированной территории или населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в населенные пункты на подконтрольной украинской власти территории.

Устанавливается, что действие аккредитационных сертификатов временно перемещенных высших учебных заведений, научных учреждений на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования, которые на день перемещения действовали, продлевается на период проведения АТО, но не более чем на 5 лет со дня окончания срока действия соответствующих аккредитационных сертификатов.

Временно перемещенные высшие учебные заведения сохраняют статус национальных.

Нормативы численности лиц, обучающихся на одну должность научно-педагогического работника во временно перемещенные высшие учебные заведения, научные учреждения определяются Кабинетом министров с коэффициентом 0,8 от установленных норм.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании".

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