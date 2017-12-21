Рада відкорегувала Бюджет на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада уточнила проект Бюджету на 2018 рік покращивши соціальні гарантії військослужбовців звільнених в запас. Парламентарі 281 голосом підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Згідно до ухваленого рішення, парламент скасував норму про зупинення дії соціальних гарантій пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби.
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Також скасовано норму, яка передбачала право Кабміну встановлювати розмір та порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, пенсії військових зростуть в середньому на 62% з нового року.