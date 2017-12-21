ВР откорректировала Бюджет на 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада уточнила проект бюджета на 2018 улучшив социальные гарантии военнослужащих уволенных в запас. Парламентарии 281 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Согласно принятому решению, парламент отменил норму о приостановлении действия социальных гарантий пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.
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Также отменена норма, которая предусматривала право Кабмина устанавливать размер и порядок выплаты единовременного пособия при увольнении со службы военнослужащих.
Как сообщал УНН, пенсии военных вырастут в среднем на 62% с нового года.