Рада утворила ТСК для з'ясування обставин тимчасової окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Народні депутати утворили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим". Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Цитата
“Прийнято Постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії визначено:
· проведення перевірки відомостей щодо фактів сприяння посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування України Російській Федерації у тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим у 2013-2014 роках;
· збір інформації та отримання пояснень від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розслідування яких утворено Тимчасову слідчу комісію.
Постановою визначено, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить десять народних депутатів України.
Доповнення
Державне бюро розслідувань встановило справжні причини та умови, що сприяли розвал Збройних Сил та анексію Кримського півострову з боку РФ. Так, серед скоєних злочинів, які призвели до окупації Криму, є злочинне скорочення ЗСУ, а також знищення систем протиповітряної оборони Криму.
Нагадаємо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконної анексії півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.
Пізніше Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Незабаром після анексії Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків.