Рада ухвалила закон про ринок електроенергії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про ринок електроенергії. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект передбачає, що споживачі отримають можливість обирати постачальника електроенергії.
При цьому запроваджується відповідальність для виробників електроенергії з відновлювальних джерел за постачання електроенергії нижче заявленого рівня.
Передбачається, що ринок електроенергії запрацює орієнтовно з 2019 року для промислових споживачів, а згодом - і для кінцевих.
Нагадаємо, раніше Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії.