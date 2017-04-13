Рада приняла закон о рынке электроэнергии (дополнено)

Принятый законопроект предусматривает, что потребители получат возможность выбирать поставщика электроэнергии.

При этом вводится ответственность для производителей электроэнергии из возобновляемых источников за поставки электроэнергии ниже заявленного уровня.

Предполагается, что рынок электроэнергии заработает ориентировочно с 2019 года для промышленных потребителей, а впоследствии - и для конечных.

Напомним, ранее Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии.