У Раді ухвалили пришвидшення закупівлі інноваційних ліків важкохворим пацієнтам

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"Основна мета законопроекту – усунення існуючого конфлікту між діючими нормами закону 531-9, що був прийнятий у березні 2020 року, в частині застосування договорів керованого доступу процедур публічних закупівель з метою забезпечення доступу хронічно хворих та важких паціентів до оригінальних та інноваційних ліків. Мова йде про лікування орфанних хворих, лікування онкології та інших складних захворювань", - повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування нардеп Михайло Радуцький, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом, зокрема, пропонується установити, що до 31 грудня 2023 року дія Закону України "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу.

При цьому значення терміну "оригінальні (інноваційні) лікарські засоби" визначається законодавством, а саме Законом України "Про лікарські засоби".

Законопроектом пропонується також внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я та визначити необхідність у проведенні державної оцінки медичних технологій як обов’язкової передумови для застосування механізму закупівель за ДКД.

З метою дотримання принципів добросовісної конкуренції пропонується встановити, що ДКД підлягає достроковому розірванню за відповідними результатами державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою у разі державної реєстрації в Україні генеричного лікарського засобу із такою самою міжнародною непатентованою назвою (за наявності) та показаннями для застосування, що і лікарський засіб, щодо якого укладено ДКД.

Доповнення

Як стверджують автори, з досвіду інших країн договори керованого доступу (далі – ДКД) – це спеціальні договори між власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (уповноваженим ним представником) та платником медичних послуг/розпорядником бюджетних коштів, що укладаються за результатами переговорів та дають змогу забезпечити доступ пацієнтів до інноваційних медичних технологій – схем діагностики, профілактики, лікування.

Що було раніше

На початку року Кабінет міністрів України затвердив “договори керованого доступу”, що дозволять закуповувати медичні препарати та вакцини в виробників.



Ще 9 січня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я працює над закупівлею інноваційних лікарських засобів. Тоді в уряді повідомили про розробку “договорів керованого доступу”, які дозволять державі укладати угоди, безпосередньо, з конкретним виробником на закупівлю інноваційних ліків.



