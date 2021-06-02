В Раде приняли ускорение закупки инновационных лекарств тяжелобольным пациентам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу проект закона № 4662 по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа. Решение поддержал 301 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
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"Основная цель законопроекта - устранение существующего конфликта между действующими нормами закона 531-9, который был принят в марте 2020 года, в части применения договоров управляемого доступа процедур публичных закупок с целью обеспечения доступа хронически больных и тяжелых пациентов к оригинальным и инновационным лекарствам. Речь идет о лечении орфанных больных, лечении онкологии и других сложных заболеваний", - сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп Михаил Радуцкий, представляя законопроект в парламенте.
Детали
Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, предлагается установить, что до 31 декабря 2023 года действие Закона Украины "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, подлежащие закупке по договорам управляемого доступа.
При этом значение термина "оригинальные (инновационные) лекарственные средства" определяется законодательством, а именно Законом Украины "О лекарственных средствах".
Законопроектом предлагается также внести изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении и определить необходимость в проведении государственной оценки медицинских технологий как обязательной предпосылки для применения механизма закупок за ДУД.
С целью соблюдения принципов добросовестной конкуренции предлагается установить, что ДУД подлежит досрочному расторжению по соответствующим результатам государственной оценки медицинских технологий по сокращенной процедуре в случае государственной регистрации в Украине генерического лекарственного средства с таким же международным непатентованным названием (при наличии) и показаниями для применения, и лекарственное средство, в отношении которого заключен ДУД.
Дополнение
Как утверждают авторы, по опыту других стран договоры управляемого доступа (далее - ДУД) - это специальные договоры между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство (уполномоченным им представителем) и плательщиком медицинских услуг/распорядителем бюджетных средств, заключаемых по результатам переговоров и позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям - схемам диагностики, профилактики, лечения.
Что было раньше
В начале года Кабинет министров Украины утвердил "договоры управляемого доступа", которые позволят закупать медицинские препараты и вакцины у производителей.
Еще 9 января стало известно, что Министерство здравоохранения работает над закупкой инновационных лекарственных средств. Тогда в правительстве сообщили о разработке "договоров управляемого доступа", которые позволят государству заключать сделки непосредственно с конкретным производителем на закупку инновационных лекарств.