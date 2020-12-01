Рада ухвалила надання податкової пільги для підрядників дорожнього проекту з Польщею

Так, згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття законопроекту №3039а є розблокування використання кредиту, що надається згідно з Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015, а також внесення змін у зв’язку зі створенням Боргового агентства України.

Як раніше зазначав голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, у 2016 році ВР був ратифікований договір між Україною та Польщею щодо надання кредиту на суму до 100 млн євро на облаштування доріг загального користування та пунктів пропуску через митний кордон на кордонах з Польщею.

Законопроект, з його слів, надає пільгу, оподатковує за нульовою ставкою операції з постачання товарів та послуг на митні території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями за цим договором, а також представництвами, які ці виконавці зареєструють на митниці.