ВР підтримала надання податкової пільги для підрядників дорожнього проекту з Польщею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, яким передбачається надати податкову пільгу на постачання товарів в Україну в рамках договору з Польщею про надання 100 млн євро кредиту на облаштування доріг та пунктів пропуску через митний кордон на кордонах з Польщею. Відповідне рішення підтримали 291 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

“У 2016 році ВРУ був ратифікований договір між Україною та Республікою Польща щодо надання кредиту на суму до 100 млн євро на облаштування доріг загального користування та пунктів пропуску через митний кордон на кордонах з Польщею. На сьогодні ми вам, як комітет, пропонуємо підтримати у першому читанні та в цілому законопроект, який надає пільгу, оподатковує за нульовою ставкою операції з постачання товарів та послуг на митні території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями за цим договором, а також представництвами, які ці виконавці зареєструють на митниці”, - сказав під час обговорення голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, парламентарі підтримали за основу проект закону №3039а про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща мають розвивати інфраструктуру спільного кордону та поліпшувати якість його перетину.

Українські Національні Новини

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