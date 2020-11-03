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ВР поддержала предоставление налоговой льготы для подрядчиков дорожного проекта с Польшей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, которым предусматривается предоставить налоговую льготу на поставку товаров в Украину в рамках договора с Польшей о предоставлении 100 млн евро кредита на обустройство дорог и пунктов пропуска через таможенную границу на границах с Польшей. Соответствующее решение поддержали 291 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году ВРУ был ратифицирован договор между Украиной и Республикой Польша о предоставлении кредита на сумму до 100 млн евро на обустройство дорог общего пользования и пунктов пропуска через таможенную границу на границах с Польшей. Сегодня мы вам, как комитет, предлагаем поддержать в первом чтении и в целом законопроект, который предоставляет льготу, облагает по нулевой ставке операции по поставке товаров и услуг на таможенные территории Украины, что осуществляются непосредственно исполнителями по этому договору, а также представительствами, которые эти исполнители зарегистрируют на таможне", - сказал во время обсуждения председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Так, парламентарии поддержали в первом чтении проект закона №3039а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша должны развивать инфраструктуру общей границы и улучшать качество его пересечения.

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