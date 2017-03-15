Рада у середу планує розглянути низку законопроектів щодо захисту прав переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути низку законопроектів щодо захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують визначитися стосовно рекомендацій за результатами проведення низки парламентських слухань та розглянути проект постанови щодо збільшення іменних стипендій Верховної Ради.
Нагадаємо, у вівторок 14 березня ВР ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.
Також нагадаємо, Рада ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.