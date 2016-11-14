Рада у середу має звернутися до ЄС щодо надання "безвізу" найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада у середу збирається звернутися до Європейського Союзу з приводу отримання Україною безвізового режиму найближчим часом. Про це під час засідання засідання погоджувальної ради ВР заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
А.Парубій наголосив, що у четвер необхідно розглянути зміни до Податкового кодексу України, без яких буде важко ухвалювати бюджет на 2017 рік у другому читанні.
За його словами, також планується розгляд блоку питань, які стосуються інфраструктури.
Він додав, що проект бюджету планується розглянути у грудні.